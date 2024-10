Bucchioni: “Palladino ha carattere e personalità. Adesso serve crescere”

Non è mai facile andare in una piazza dove prima c’è stato un allenatore che ha fatto bene. Palladino è stato coraggioso a venire a Firenze, per lui è una grande sfida ed è sintomo di personalità. Il calcio è uno sport infernale, non si sta mai tranquilli ed è una continua lotta contro il tempo. Forse in questo inizio ci si aspettava un gioco diverso della squadra, i tempi sono leggermente lunghi. Avrei voluto vedere una squadra cresciuta sin da subito, ma parlare di esonero è stato assurdo. Adesso serve ripartire dalla partita con il Milan. Palladino ha dimostrato subito un gran carattere, sopratutto sul calciomercato