Bucchioni: “La miglior partita dell’anno della Fiorentina”

Gudmundsson decisivo nella manovra

Infine, Bucchioni ha sottolineato l'importanza tattica di Gudmundsson: "La sua posizione in campo è stata determinante per la manovra della Fiorentina. La squadra aveva sempre un uomo in più a centrocampo, mettendo in difficoltà l'assetto di Gasperini. Questo dettaglio tattico ha fatto la differenza".