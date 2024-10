Bucchioni: “Ikonè e Sottil? Palladino, che errore mettere veto sulle cessioni”

"Per Palladino è stato un azzardo cambiare 10 giocatori su 11 adesso, quando la squadra non ha un gioco, ma è basata sui singoli"

"Manca il gioco, il bistrattato Italiano giocava con Ikonè, Beltran e Sottil titolari. A fare la differenza è il gioco che è la grande rete di salvataggio che fa crescere ed elevare il rendimento di tutta la squadra, nel suo complesso. Inseriti dentro un'idea di gioco i calciatori sanno cosa fare quando vanno in campo. È stato un azzardo cambiare 10 giocatori su 11 adesso, quando la squadra non ha un gioco, ma è basata sui singoli. Lo si è visto ieri sera quando coi cambi Palladino ha dovuto aggiustare il tiro. Kean e Gudmundsson l'anno scorso non c'erano e questi due giocatori fanno la differenza in campo. Palladino ha bisogno di tempi più lunghi evidentemente, forse per l'inesperienza".