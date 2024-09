Bucchioni: “Ecco quanti gol può fare Kean. Non ho visto miglioramenti nel gioco”

"Serve capire come vuol giocare Palladino, va data una personalità a un gioco alla squadra. La colpa è del mercato tardivo. ma anche di Palladino che forse non è riuscito a toccare le corde giuste. Nei primi tempi non abbiamo visto nulla, La data limite deve essere il 15 settembre, non mi aspetto una Fiorentina trasformata, ma chiedo dei miglioramenti, un gioco. In questo mese e mezzo i miglioramenti dal punto di vista calcistico non ci sono stati. Il centrocampo è il reparto più importante, non ha protetto mai la difesa, non c'erano mai le posizioni giuste. Ad un certo punto avevi a disposizione solo Bianco e Mandragora, devi ripartire da due titolari. 25 giocatori utilizzati sono troppi, soprattutto a inizio stagione"