Bucchioni: “Ecco il punto debole del Betis. Comuzzo non è nel suo ruolo”

"La Fiorentina come gioco e compattezza ieri ha fatto una delle partite più belle. Per molti mesi la squadra è vissuta su Kean e De Gea, senza un gioco collettivo . Avremo dovuto giocare così da diversi mesi, così da non lasciare preziosi punti per strada. Questo va riportato giovedì, contro una squadra tosta ma non insuperabile. Dovrai mettere la sfida sul piano della qualità. Il Betis è forte nella fase offensiva, dopo che Isco prende il pallone. Quando arrivano negli ultimi 40 metri devi stare compatto, io metterei sia Adli che Fagioli, con Mandragora. Devi rispondere con le stesse armi, loro palleggiano e trovano lo spazio. La loro debolezza è sugli esterni di difesa , vanno attaccati con Gosens e Dodò, anche per mettere nelle condizioni giuste Kean.

Le scelte da fare

"Ieri Moise non mi è dispiaciuto, non si può pensare che segni sempre, le palle gol se l'è costruite lui da solo. Mi sarei preccupato se non l'avessi visto concentrato. La difesa giovedì sarà quella classica senza Marì, Dodò credo che ci sarà. Ci sarà la formazione titolare contro il Betis. Palladino quando fa delle scelte ci insiste, per cui non credo che sposterà Comuzzo. Per me però non è quello il suo ruolo, lui è un marcatore. "