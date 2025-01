Bucchioni: “Ecco dove si può far male a Conte. Marì sarà importante”

"La Fiorentina non deve temere nessuno, contro le grandi la squadra ha ottenuto molti punti. Il Napoli non fa paura, ha personalità, in primis Conte ma credo che sarà una partita alla pari. Al Franchi credo che saranno gli azzurri a dover fare la partita, e in contropiede loro soffrono. La Fiorentina con questa palla verticale ha messo in difficoltà tutti. Il centrocampo può soffrire i cambi di passo, Lobotka-Anguissa e McTominay è un reparto completissimo. Per me quello è il migliore in Italia, assieme all'Inter. Non devi farli mettere in moto, dobbiamo cercare l'equilibrio. Beltran in questo momento da sottopunta Beltran è migliore di Gudmundsson"