Brovarone: “Palladino non mi è piaciuto. Il 2° tempo col Como preoccupa”

Brovarone
L'intervista realizzata da Raffaele Palladino fa discutere, ed intanto la Fiorentina si proietta verso il Pisa
Redazione VN

Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

"La Fiorentina sta attraversando un inizio di campionato un po' inaspettato e per certi versi ingiustificato. La società ha deciso di trattenere alcuni giocatori che potevano partire, ed è stato fatto un investimento pesante sull'allenatore. Mi è piaciuta molto la conferenza stampa di Pioli, ha toccato le corde giuste. La Fiorentina adesso ha un calendario clamoroso, molto difficile. La pressione del Pisa è più emozionale, ha 1000 modi per poter accumulare i punti. Per loro è un evento, ma alla Fiorentina interessa vincere, el Pisa vincere e festeggiare. Non capisco come sia possibile vedere una squadra non reagire, come successo contro il Como, e fa preoccupare. Gudmundsson è stato preso per agire dietro a Kean, in un 3-5-1-1. Non penso che l'intervista di Palladino sia piaciuta, anche fuori da Firenze, andare a raccontare gli spifferi non è il massimo"

