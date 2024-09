È impressionante il senso di vuoto che senti nella Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone. Questo gruppo è uscito con le ossa rotte da Atene, sarebbe stato il regalo per Joe. Ho la mia idea su Italiano, per me sarebbe rimasto se ad Atene fosse finita diversamente. Sulla Fiorentina odierna vedo delle difficoltà, sopratutto a centrocampo. Non vedo calciatori che possano fare il doppio mediano in un centrocampo a due. Nel mezzo ci vogliono geometria e sostanza, e nella Fiorentina non vedo interpreti adatti. Mi piacerebbe vedere Kean e Beltran insieme, oppure Kean e Gudmundsson. Non capisco questa ossessione di giocare a una punta, snaturando alcuni giocatori.