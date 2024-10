Brocchi ricorda: “Prandelli mio padre calcistico. A Firenze anno meraviglioso”

Quello che considero come mio padre calcistico è Cesare Prandelli. È quello che mi ha insegnato più di tutti a livello tattico,a livello di preparazione alla partita e nel gestire le emozioni all'interno del campo. Io sono arrivato all'Hellas Verona nel suo primo anno, dopo tre anni di Serie C. Allora non avevo ancora quella professionalità, quella preparazione alla gara e quella cura dei dettagli che lui mi ha insegnato ad avere. A livello tattico non avevo ancora quella conoscenza che i successivi due anni di lavoro con lui mi hanno dato. E quindi io dico sempre che è stato lui. Lo ritrovo a 30 anni a Firenze in un anno meraviglioso, lì è stato ancora di più un valore aggiunto. Mentre Ancelotti è stato più che un padre tecnico e tattico. È stata la persona che riusciva a far rendere ad ognuno di noi al massimo. Mi fa sorridere quando qualcuno dice “però Ancelotti dal punto di vista tattico non faceva niente”. In quegli anni Ancelotti gestiva un gruppo di uomini, non di giocatori. Uomini che avevano e hanno valori forti . Ancelotti era il faro di tutti noi, anche chi giocava meno non era mai arrabbiato con lui.