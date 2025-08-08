Mauro Bressan, intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle ambizioni della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bressan: “Obiettivo Champions per la Fiorentina, grande fiducia in Sohm e Fazzini”
news viola
Bressan: “Obiettivo Champions per la Fiorentina, grande fiducia in Sohm e Fazzini”
L’ex viola a Pentasport crede nelle ambizioni viola: “Squadra quasi fatta e allenatore top”.
Obiettivo Champions—
La Fiorentina deve avere la Champions come obiettivo. Si parte tutti da zero, ma la squadra è ottima e l’allenatore anche. Se il Bologna è riuscito a qualificarsi, voglio trovare un motivo per cui non dovrebbe riuscirci la Fiorentina.
Squadra e mercato—
A differenza dello scorso anno, la Fiorentina ha iniziato la preparazione con la squadra quasi fatta. Inoltre, molte altre squadre stanno avendo difficoltà sul mercato, e questo può essere un vantaggio per i viola, che devono partire subito forte.
Sohm e Fazzini—
Sohm è un ottimo acquisto, sono molto curioso di vederlo all’opera. Fazzini è un giovane con grandi qualità, e sono certo che abbia la personalità per imporsi e fare la differenza tra centrocampo e trequarti. Mi aspetto molto da lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA