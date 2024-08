Bressan: “Centrocampo? Al 24 agosto Palladino si aspettava due acquisti in più”

Sul centrocampo: "Ci si aspettava che al 24 agosto in mezzo ci fossero almeno un paio di giocatori in più per far lavorare Palladino con una certa serenità. E' una situazione traballante, soprattutto visto tutti gli addii dell'estate. Il centrocampo è l'emblema di una squadra, servono giocatori pronti subito, anche navigati che sappiano aiutare la squadra e dare serenità ai difensori che sono in difficoltà". In mezzo c'è il preliminare di Conference: "Col Puskas si sono visti errori macroscopici, ma anche se la Fiorentina non è al massimo può vincere tranquillamente in Ungheria perché i valori sono tanto diversi. Per farlo serve arrivare là con una concentrazione differente".