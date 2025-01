Brega: “Non mi risultano offerte per Pablo Marì. Bondo? Ecco la situazione”

Sul Monza e sul mercato

"Bondo e Pablo Marì? Scinderei le due situazioni. Pablo Marì ha un contratto ancora di 6 mesi col Monza ed ha 31 anni. Non credo ci saranno problemi con la società in caso di cessione. Certo è che, se dovesse partire, il Monza avrebbe bisogno di un nuovo giocatore. Per quanto mi risulta, i viola non hanno ancora presentato un'offerta. Per quanto concerne Bondo, invece, su di lui si è mosso già il Milan, ed anche l'Atalanta lo segue. Ci sono anche i gigliati, ma hanno molta competizione per lui, anche dalla Francia tra l'altro".