Bove: “Palladino è un secchione. Kean un animale. Quella rincorsa con la Lazio…”

Sul momento e il mercato degli scarti...

Con la Fiorentina abbiamo cambiato passo, Palladino è un pochino un secchione (ride), cura tanto ogni dettaglio. All’inizio ci abbiamo messo un po’ a capire i meccanismi, ma ora stiamo andando molto bene e il clima sereno aiuta a fare ciò che ci chiede. Mercato degli scarti? Se guardiamo i calciatori, è vero, in diversi ce ne siamo andati dai club per ragioni differenti, ma le motivazioni non sono per dimostrare quanto vali alla vecchia squadra, giochi per la tua squadra, i compagni e te stesso. Palladino si è arrabbiato quando ci hanno chiamato scarti, ha ragione e lo capisco.