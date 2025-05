Edoardo Bove parla usa il "noi" quando parla di Fiorentina e questo è sicuramente qualcosa di importante. "Per quanto fatto in campionato, meritavamo almeno questo traguardo — se non qualcosa in più. È stata una stagione lunga e in alcuni momenti abbiamo lasciato per strada dei punti importanti. Ma ora siamo pronti a tornare in Conference con la voglia di vincerla, perché sappiamo bene quanto significhi per i tifosi viola" ha detto ai microfoni di Sky Sport.