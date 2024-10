Bove, l’ex allenatore: “Non è solo un ‘cane malato’. Ha conoscenze, è un leader”

Veterano: "Già da ragazzo era maturo e aiutava i compagni, che si fa sentire con i fatti più che con le parole. E' un 2002, non è più un giovane, ha già esperienza in Serie A e adesso sta mettendo a frutto gli insegnamenti precedenti. Che sensazioni avrà domani? E' un giocatore freddo, però domani sarà emozionante giocare contro la squadra che lo ha cresciuto. E' arrivato alla Roma a 9 anni, ha vissuto e respirato Trigoria ogni giorno della sua vita, conoscendolo non tirerà indietro la gamba ma darà tutto per la Fiorentina e vorrà dimostrare che si sono sbagliati".