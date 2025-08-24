All'esordio in Serie A, l'attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli ha parlato così in conferenza stampa dopo il match contro la Fiorentina: "Ho provato tante emozioni per il mio esordio in Serie A e sono contento di quanto abbiamo fatto. Ringrazio Luperto per il finale che ci ha regalato. Col gruppo mi sono trovato da subito bene, mi sembra di essere qui da sempre.
Borrelli: “Grazie a Luperto. Il giallo mi ha condizionato, ma sempre sul pezzo”
L'attaccante del Cagliari ha commentato così la prestazione sua e della squadra alla prima di campionato
Quando ho saputo di essere titolare? Stamattina il mister ci ha svelato qualcosa. Ero contento e ho cercato di fare del mio meglio. L’ammonizione mi ha condizionato un po’ la prestazione, ma ho fatto di tutto per essere sempre sul pezzo".
