Borrelli: “Grazie a Luperto. Il giallo mi ha condizionato, ma sempre sul pezzo”

All'esordio in Serie A, l'attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli ha parlato così in conferenza stampa dopo il match contro la Fiorentina: "Ho provato tante emozioni per il mio esordio in Serie A e sono contento di quanto abbiamo fatto. Ringrazio Luperto per il finale che ci ha regalato. Col gruppo mi sono trovato da subito bene, mi sembra di essere qui da sempre.