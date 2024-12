Borja Valero: “Nello spogliatoio non sarà facile, serve un supporto ai ragazzi”

Nella mattinata di Radio Bruno, che oggi propone una diretta continuativa per aggiornare la vicenda Edoardo Bove, è intervenuto l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero. Queste le sue parole: "L'ho vissuta male, ero a casa a guardarla e ho capito subito la gravità dai volti dei compagni e di chi era in campo. Un momento di grande angoscia, complicato da gestire per loro. E lo sarà anche riprendere gli allenamenti, nello spogliatoio il primo pensiero sarà per Bove, sarebbe utile avere l'aiuto di qualche professionista per aiutare ad affrontare questi momenti".