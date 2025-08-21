Borghi: “La differenza tra Palladino e Pioli. Sohm come Kessié al Milan”

Stefano Borghi, giornalista e opinionista Sky Sport, ha presentato la sfida tra la Fiorentina e il Polissya. Ecco le sue parole:
Dal punto di vista del campo vedremo delle cose diverse con Pioli, ma sopratutto cambia la figura. Palladino era un emergente, Pioli no. Mi sembra sia tornato con molta voglia in Italia, si vede dalle conferenze. Anche il calcio che vuole mostrare mi sembra interessante. E mi voglio soffermare su Sohm. Sarà il Kessié della Fiorentina
