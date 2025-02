Bojinov: “Zaniolo è sottovalutato. Palladino deve cambiare qualcosa”

"Sappiamo le aspettative di Firenze. Non dobbiamo dimenticare cosa è successo alla Fiorentina in questo anno, non solo nel calcio, dalla perdita di Barone al malore di Bove. Sono cose che toccano i giocatori, un colpo simile lo senti. Dobbiamo pensare anche alla salute dei giocatori. Prima di Bove la Fiorentina stava bene, sia in campo che in classifica. Quello che è successo è molto grave, chiaramente non deve essere una scusa. Le ultime due sconfitte sono state davvero brutte. Io voglio bene sia alla Fiorentina che al Lecce"