Bojinov: “Il calo viola? La ragione è una sola. Il mercato è stato importante”

Il momento della Fiorentina non è semplice, e la trasferta di Verona sarà decisiva per la classifica viola. Valeri Bojinov ha parlato di questo a Radio Serie A. Le sue dichiarazioni:

"Io mi sono fatto una mia idea, la Fiorentina ha avuto questo calo per un solo motivo. Quando è successa quella cosa di Bove, psicologicamente ha toccato i compagni, quando io ho visto quelle immagini da casa mi sono sentito male per la mia vita, al pensiero di svegliarmi il giorno dopo o andare a giocare a calcetto. Voi pensate che i compagni che condividevano lo spogliatoio con lui, non hanno avuto paure e preoccupazioni? La Fiorentina ha risentito tanto di questa vicenda, è il motivo principale del calo di risultati, non il modulo o altro. Obiettivi? Quando a gennaio intervieni sul mercato in modo così importante, l'obiettivo deve essere un piazzamento almeno in Europa. Sono d'accordo con quello che ha detto Pradè, la Fiorentina ha una rosa importante. La Champions League? Tutto è possibile."