Bocci: “Vicenda Kean rischia di protrarsi oltre il 15. Dodò? Non vale 30mln”

Il giornalista del Corriere della Sera: "Se la Fiorentina non definisce le cose, rischia di ritrovarsi in difficoltà. Se poi Kean dovesse partire prenderei Lucca"

Redazione VN 30 giugno - 13:57

Ospite negli studi del Pentasport, Alessandro Bocci ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina partendo dalla questione Moise Kean. Queste le parole del giornalista:

"Gli unici che sicuramente si presenteranno con la clausola sono gli arabi, ma non credo che Kean accetterà. Per le big europee invece Kean non è una prima scelta e quindi andranno prima su altri obiettivi, col rischio che la vicenda Kean ci accompagni per tutta l'estate. Il vero rischio è che il 25 di agosto arrivi il Manchester che vuole Kean e il giocatore ti dice che vuole andare, complicando il mercato della Fiorentina. Però immagino che la società il 15 di luglio, alla scadenza di contratto, faccia un discorso con Kean per chiudere il mercato. Poi sono della teoria che uno che vuole andare via si trattiene sempre male".

Sull'eventuale sostituto di Kean "La Fiorentina vuole ripartire da Kean e si sta muovendo immaginando una squadra con Kean. Se dovesse partire io prenderei Lucca, ma al di là del fatto che se lo vuole davvero il Napoli per te è dura, c'è il problema dei tempi. Dovendo aspettare l'addio di Kean prima di muoverti, il rischio è che certi giocatori come Lucca non siano più disponibili. Piccoli? A livello italiano non c'è tanto di meglio. Meglio lui che un'altra scommessa alla Cabral".

Sul mercato finora — "La Fiorentina si è mossa bene e ha già speso tanti soldi. Ora i nodi, oltre a Kean, sono il centrocampista da comprare e Dodò. 30 milioni per il brasiliano? E' un giocatore forte per la Fiorentina ma dubito che qualcuno possa andare oltre i 20 milioni per un giocatore che non segna. Bernabè? Il problema è la fisicità, se giochi con lui Fagioli e Mandragora poi rischi di essere 'mangiato' dagli avversari".