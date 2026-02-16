VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Vanoli può riavere in mano la squadra. Ed ecco cosa farei in Conference”

Vanoli
L'opinione del giornalista.
Redazione VN

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina dopo la vittoria di Como.

"Una prova non basta per dire se siamo maturi. Vi ricordate cosa si diceva dopo Bologna? La prova del nove arriverà con il Pisa, anche perchè è una squadra che lotta ormai in maniera disperata. La Fiorentina ha messo in campo quella disperazione positiva con il Como, ma non con il Torino ed il Cagliari. Ricordiamoci poi che i viola non hanno mai vinto 2 partite di fila in questa stagione".

Su Vanoli e le scelte tattiche

—  

"Vanoli secondo me aveva sbagliato tutto con il Napoli, concedendo spesso occasioni nelle ripartenze, invece con il Como ha preparato bene tatticamente il match. Ottima, in particolare, la densità a centrocampo che ha tenuto più tranquilla la difesa. Forse Vanoli aveva perso un po' il filo del discorso con il mercato, ma adesso mi sembra che abbia di nuovo la mano sulla squadra".

Sulla Conference League

—  

"Lo spirito deve essere quello delle grandi squadre: i viola devono cercare di superare il turno e poi si vedrà. Con quelle temperature così rigide, comunque, forse lascerei qualche titolare a casa ed in Polonia farei un po' di turnover".

