Bocci: “Vanoli può riavere in mano la squadra. Ed ecco cosa farei in Conference”

Su Vanoli e le scelte tattiche—
"Vanoli secondo me aveva sbagliato tutto con il Napoli, concedendo spesso occasioni nelle ripartenze, invece con il Como ha preparato bene tatticamente il match. Ottima, in particolare, la densità a centrocampo che ha tenuto più tranquilla la difesa. Forse Vanoli aveva perso un po' il filo del discorso con il mercato, ma adesso mi sembra che abbia di nuovo la mano sulla squadra".
Sulla Conference League—
"Lo spirito deve essere quello delle grandi squadre: i viola devono cercare di superare il turno e poi si vedrà. Con quelle temperature così rigide, comunque, forse lascerei qualche titolare a casa ed in Polonia farei un po' di turnover".
