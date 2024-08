Bocci: “Tanti errori difensivi come con Italiano. Centrocampo ancora leggero”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha fatto le carte alla stagione viola che sta per prendere il via: "Nico Gonzalez? Sarei molto contento se restasse, ma se ne andrà. La Fiorentina a centrocampo è da potenziare, siamo fragili se togliamo Amrabat. Richardson-Mandragora-Bianco è ancora poca roba per competere per l'Europa League con vista sul quinto posto. E oltre al centrocampista manca anche un difensore. McKennie? Avrebbe le caratteristiche giuste per Palladino, come ha fatto vedere Allegri può giocare anche sull'esterno. Al netto del ritardo sul mercato, non credo che la Juve voglia trattenerlo ma la trattativa non sarebbe collegata a quella di Nico Gonzalez. Lui però è ambizioso e vuole guadagnare più di ora, quindi resta difficile".