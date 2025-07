"Il nodo da sciogliere sul rinnovo di Kean non è lo stipendio ma la cifra della clausola"

Ospite negli studi del Pentasport, Alessandro Bocci ha commentato i temi di attualità in casa Fiorentina. Questo un estratto del suo intervento, partendo dal rinnovo di Moise Kean :

"Questo è il momento giusto, perchè le squadre della Premier si stanno orientando su altri obiettivi e credo che Kean abbia fatto la sua scelta, altrimenti non si siederebbe neanche a parlare. Credo che il nodo non sia lo stipendio ma piuttosto la clausola, non credo che Kean sia disposta a toglierla e si dovrà trovare un accordo sulla cifra. L'anno scorso il giocatore avrebbe voluto mettere la clausola a 40 milioni, la Fiorentina è riuscita a strappare 52.