Bocci: “Pioli uomo di parola, ma è legittimo possa prendere tempo per l’Italia”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le ultime vicende viola: "Panchina della Nazionale a Pioli? Tutto questo è prematuro, l'Italia non sta pensando di cambiare allenatore, è prematuro pensare ad un ribaltone. Il primo candidato in caso di addio di Spalletti per la panchina azzurra resta Ranieri, ma è giusto che la Fiorentina pensi anche ad un piano b anche se Vieira sta prolungando il contratto con il Genoa.

Preoccupazione? Se arriva un competitor forte come l'Italia è chiaro che la situazione si può complicare, ma ad oggi no. Poi c'è da capire a che punto è l'accordo tra Pioli e la Fiorentina e se lui rispetterà la parola presa, ma Stefano è un uomo di parola. Allo stesso tempo è legittimo che lui possa prendersi del tempo e noi non sappiamo quanto è avanti la trattativa con i viola. Ma in tutto ciò l'Italia non ha cambiato allenatore, e il primo nome è Ranieri".