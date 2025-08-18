Bocci: “Pellegrini? Preferisco lanciare Fazzini. Voglio un Fagioli più concreto”

Le parole di Alessandro Bocci a Radio Bruno

Alessandro Bocci, intervenuto nel programma A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha offerto una lettura critica del momento offensivo della Fiorentina. Secondo il giornalista, “si vince sempre con la difesa migliore. Ma gli allenatori, da qualche tempo, vogliono solo gli attaccanti”. Bocci ha quindi evidenziato come, se Pioli opterà per il tridente, la squadra presenti evidenti lacune nel reparto avanzato: “Serviranno almeno due innesti. Un vice Kean e forse una seconda punta”.

Il paragone con Gasperini e le squadre come il Bologna sottolinea la tendenza dei tecnici a puntare sugli attaccanti: “Anche Gasperini vuole solo attaccanti. Il Bologna ha tre attaccanti”. Bocci ha inoltre posto l’attenzione sul dubbio tattico tra i moduli: “Il dubbio è 3-4-2-1 o 3-5-2? Quando Dzeko, Kean e Gudmundsson staranno bene, credo che Pioli punterà sul tridente. Al momento, l'intesa tra i tre mi sembra molto faragginosa. Di quei tre solo Gudmundsson ha fatto gol”.

Sul fronte dei giovani e dei centrocampisti, Bocci ha analizzato le potenzialità di Pellegrini: “Pellegrini può far bene il trequartista. Gioca bene tra le linee e ti consentirebbe di creare un tridente con più palleggio. Credo però che possa far ombra a un giocatore come Fazzini”. La sua preferenza, in termini di costruzione del centrocampo, va a un profilo di quantità come Frendrup: “Io prenderei più volentieri un cattura palloni come Frendrup e lanciare un talento come Fazzini con la speranza che esploda”.

Infine, Bocci ha indicato la stagione come cruciale per Nicolò Fagioli: “Per Fagioli questa è la stagione decisiva. Deve convincersi che deve far girare di più il pallone e non tenere troppo la palla. Deve essere meno spettacolare e più concreto”. Una lettura chiara e diretta, che mette in evidenza le priorità e le criticità della Fiorentina in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa.