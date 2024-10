Bocci: “Palladino deve sfruttare la sosta. Adesso serve la riprova a Lecce”

La sosta può aiutare Palladino a modellare la sua Fiorentina. La prima gara, a Lecce, sarà decisiva per la squadra

"Quando si vince tutti danno qualcosa in più, ha deciso che la difesa a 3 è stata accantonata. Si veleggia verso la difesa a 4, e sulla titolarità di Adli, che porta qualità. La Fiorentina ieri è stata energica e solida, non c'era da fare drammi prima e non c'è da esaltarsi ora. La controprova adesso sarà Lecce, e mi aspetto la continuità. Anche a Empoli doveva essere così, ma l'Empoli sta molto bene. Palladino deve sfruttare questa sosta, e speriamo che Gudmundsson riesca a rientrare al top. Adesso credo sia al 50% della forma fisica"