Bocci: “Non c’è più tempo, da Palladino mi aspetto una crescita da subito”

Difficoltà? "Tra Palladino e Italiano pensavo che ci guadagnassimo in fase difensiva prendendo meno goal e invece per ora non è così. Non c'è più tempo, la squadra deve avere una crescita da subito, da domenica. Se perdi con la Lazio, diventa un allenatore nel mirino e tutto diventa estremamente difficile. Alla Fiorentina comunque non sono dei "mangia allenatori". Palladino si è un po' intestardito, ma vedo due cose positive in questa squadra: i giocatori non giocano contro all'allenatore, come per esempio si vede al Milan con Fonseca. E poi la squadra è attaccata a quello che fa, ci crede. Col Monza non si è scoraggiata anche col doppio svantaggio, altrimenti non riprendi la partita".