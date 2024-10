Bocci: “Mai vista la vera Fiorentina. Comuzzo? Domani sarà un vero esame”

Domani una bella cornice di pubblico al Franchi, vedo che le questioni tra il Comune e Commisso si stiano piano piano sistemando. C’è una buona volontà di trovare un’intesa tra le due parti. Milan? Vedo una squadra diversa dall’inizio, Fonseca ha cambiato inserendo Abraham assieme a Morata. Ci sarà molto da soffrire per la Fiorentina, sarà un esame vero. Comuzzo? Soprattuto per lui sarà un esame vero se dovesse partite da titolare, perché marcare uno come Abraham non è semplice. La Fiorentina di Palladino per ora non si è mai vista, forse l’unica volta il primo tempo di Bergamo, anche se l’Atalanta non era organizzata per niente.