Bocci: “Le ambizioni le misuro sul mercato. Mancano ancora troppi giocatori”

"Nico Gonzalez è fuori, questo è sicuro. Non è più una valutazione tecnica, ormai sarà ceduto, ma solo tecnica. Vorrei sapere qual'è il difensore che rinforzerà la rosa, e il centrocampo dipenderà dalla permanenza di Ambrabat. Inoltre manca anche un vice Kean , Beltran è una prima punta anomala. Non so quale sia la forza della Fiorentina. Oggi bisogna prenderla seriamente questa sfida, loro hanno vinto sempre in Ungheria, hanno una condizione fisica migliore della tua. La Fiorentina di Parma non mi è piaciuta , Palladino mi sembrava più attento alla fase difensiva rispetto a Italiano. Palladino è stato molto chiaro in conferenza stampa. La coppia Colpani-Gudmundsson può compensare l'addio di Nico. Per me in porta giocherà Terracciano"

Sulla fascia: "Kostic è un giocatore di fascia, il suo ruolo è l'esterno a tutta fascia. Le cose sono due, o Biraghi verrà spostato in difesa, oppure Parisi non ha soddisfatto Palladino. A Firenze ha fatto abbastanza male, con tanti errori. A me della Juventus piacerebbe molto Mckennie a centrocampo. Forse potrebbe provare Richardson oggi, in coppia con Amrabat. Giudicare gli spettatori è difficile vista la situazione del Franchi, e forse anche per lo scoraggiamento dovuto al mercato. Berardi non serve per me, le ambizioni si misurano sul centrocampo e sul centrale. Mi aspetto una squadra che se tutti danno il 100% può fare come il Bologna. Mi aspetto che Kean si svegli, e Spalletti era a Parma per lui. Oggi c'è il rischio della partita trappola. La Fiorentina in vendita? Io ci ho pensato dopo la morte di Barone, ma mi devo fidare delle rassicurazioni della società. Ikonè è uno dei giocatorj più inespressi visti a Firenze, troppo spesso gioca il pallone indietro"