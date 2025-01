Bocci: “La Lazio va il doppio. La Fiorentina è divorata dall’ansia”

"Sono molto pessimista, la Lazio ha un'intensità che noi ci sogniamo. Noi siamo fermi, e loro vanno a mille . Per il momento la classifica è corta, ma domenica è una partita che potrebbe dilatare le differenze, oppure magari ridurle. Se facessimo una Nazionale tra le due squadre quasi tutti sarebbero della Lazio. Cataldi è una grave mancanza. Vorrei capire perchè la Fiorentina è così in ansia , la squadra è divorata da questo. In questo momento è evidente che il centrocampo va sistemato a 3, Gudmundsson sembra il fratello. Non avrei ceduto Kayode, e credo che la soluzione in quel ruolo sia Moreno.

Le alternative

"Credo che poche settimane fa l'unica preoccupazione sul mercato fosse quella di prendere un vice Colpani, dato che Ikonè era già stato battezzato. Poi forse hanno capito che il gruppo non era così coeso. Nella Fiorentina giocano tutti, non credo che in molti dovrebbero avere il mal di pancia. Se giochi come hanno fatto le riserve in Conference il risultato è questo. Moreno con il Napoli non aveva fatto male, quell'errore però è stato pesante. A me piace, ma bisogna chiedersi se avrà patito quell'errore. Adli avrebbe bisogno di riposo, anche se Palladino non può farlo. Io ho dei dubbi sulla possibile cessione di Pongracic, mi sembrerebbe superficiale bocciarlo per un brutto inizio"