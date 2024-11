Bocci: “La classifica ingolosisce, ma non si può abbandonare la Conference “

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così il momento viola: "Abbiamo bisogno di ulteriori riprove? Gli esami fino ad adesso la Fiorentina li ha passati tutti, ma nel calcio ogni partita è un esame e adesso sono curioso di vedere Palladino come gestirà in queste settimane il triplo impegno e come organizzare le partite di Conference e quella di Coppa Italia. Bisognerà vedere se continuare sulla linea della "doppia squadra", quindi questi sono tutti esami per vedere la maturità dell'allenatore e del gruppo. Contro l'Inter è la partita più difficile dell'anno, è pur sempre una squadra forte che in Champions farà riposare qualche elemento e il giocatore più importante come Thuram, e che verrà a Firenze sapendo cosa rischia e rispettando la Fiorentina.

Palladino? Contro l'Apoel è stato costretto ad aggiustare la squadra con Parisi alto e Richardson stanco. Non ci possiamo più permettere distrazioni in Conference, Palladino non scende in campo per perdere e contro il Paphos dovrà rischiare a metà con un turnover ragionato. Non mi aspetto Gudmundsson dal 1' giovedì e domenica, ma schiererà Beltran in entrambe le partite? La posizione in classifica ingolosisce molto, altrettanto lo è riportare un trofeo a Firenze. Siamo solo a novembre, non ad aprile dove permettersi di scegliere. Può durare questa classifica? Ora si entra nel vivo, serve gestire le forze ma l'identità di squadra è quella. Bisognerà vedere quanto resisteranno le squadre "intruse" come i viola e la Lazio, mi aspetto che l'Atalanta regga e le altre sono sempre quelle. Con un portiere che para e un centravanti che segna questa squadra è più forte e completa di quella dell'anno scorso: se i singoli mantengono questo rendimento la Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni".