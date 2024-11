Bocci: “Kayode è indietro in questo momento. Attendo Gudmundsson a gloria”

Il ritorno di Gudmundsson potrà essere decisivo per la squadra di Palladino. Oltre a questo in casa viola c'è il tema Kayode

"Se sta bene penso che a Como farei giocare Dodò. Tornando tardi dovrebbe essere Kayode però il titolare, anche se il brasiliano non ha giocato. Dodò in questo momento è un valore aggiunto per la Fiorentina, Kayode lo metterei giovedì contro il Pafos. Il ragazzo ha perso fiducia, ma i giocatori devono allenarsi di più e meglio, e dimostrare di essere un giocatore importante. Onestamente l'ho visto anche in U21, ed è molto indietro. Le occesioni capiteranno e lui dovrà cogliere le occasoni."