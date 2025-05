Bocci: “Italiano aveva un’identità, Palladino punta solo sui singoli”

"Io credo che la vera domanda sia se la Fiorentina faccia 9 punti. In tal caso credo che basterebbero per l'Europa, anche se non so quale. 68 punti darebbero un senso alla stagione, migliorando il record di punti dell'era Commisso. Palladino a quel punto potrebbe essere soddisfatto, ma bisogna capire se la squadra riuscirà a vincere 3 partite. Io non credo che il Betis fosse superiore, ma la Fiorentina non ha un'identità chiara di gioco. E se i singoli non fanno la differenza, come ieri Kean Fagioli e Gudmundsson fatichi. La Fiorentina è stata pericolosa sugli angoli grazie a Gosens, un fuoriclasse assoluto, ed alle difficoltà del Betis. Bisogna capire perchè la Fiorentina in 120 minuti non ha costruito una singola azione pericolosa. Questa è la miglior viola nell'era Commisso come nomi, ma non come squadra"