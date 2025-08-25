Bocci: “Il mio timore non è il gioco, ma un altro. Mercato? Servono due innesti”

Viola News
Alessandro Bocci
Il parere del noto giornalista.
Redazione VN

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina, della sua ultima prova contro il Cagliari, e del mercato dei viola. Le sue parole.

"Le prime giornate sono strane e difficili. La Fiorentina poi ha sempre avuti i preliminari europei prima dell'inizio della Serie A. In questa fase dell'anno è molto pesante, e ieri la Fiorentina andava più piano del Cagliari. Il mio timore comunque non è il gioco, o il pareggio di ieri, ma la testa e la mentalità. Su cosa sono inciampati i gigliati sia con Italiano che Palladino? La continuità di rendimento. Spero non succeda anche in questa stagione. Le grandi squadre hanno una prima regola assoluta: la continuità di rendimento. E da questo punto di vista, i viola devono fare il salto. Il peggiore di ieri contro il Cagliari? Sicuramente Pablo Marì".

Su Pioli e sull'assetto viola

—  

"Pioli ha fatto tutta l'estate col tridente: Kean, Gudmundsson e Dzeko. Nelle partite  vere, però, ha tolto Dzeko inserendo un centrocampista in più. Anche contro il Polissya, il primo cambio che ha fatto è stato mettere Sabiri in mezzo al campo. Se quindi il 3-5-2 è il modulo prediletto, allora forse ci vuole un altro giocatore a centrocampo che protegga ulteriormente il reparto. Due trequartisti dietro Kean? Potrebbe essere una soluzione. Fazzini può fare il salto di qualità, ed inoltre ho fiducia in Gudmundsson. Sono giocatori importanti".

Sul mercato

—  

"Serve soprattutto un vice-Dodo. Non so quanto la Fiorentina voglia spendere al momento. Devono sicuramente uscire degli esuberi, e vedremo cosa succederà anche con Beltran. A mio avviso, manca come dicevo un vice-Dodo e, inoltre, un centrocampista".

 

