Bocci: “Il mio timore non è il gioco, ma un altro. Mercato? Servono due innesti”

Su Pioli e sull'assetto viola—
"Pioli ha fatto tutta l'estate col tridente: Kean, Gudmundsson e Dzeko. Nelle partite vere, però, ha tolto Dzeko inserendo un centrocampista in più. Anche contro il Polissya, il primo cambio che ha fatto è stato mettere Sabiri in mezzo al campo. Se quindi il 3-5-2 è il modulo prediletto, allora forse ci vuole un altro giocatore a centrocampo che protegga ulteriormente il reparto. Due trequartisti dietro Kean? Potrebbe essere una soluzione. Fazzini può fare il salto di qualità, ed inoltre ho fiducia in Gudmundsson. Sono giocatori importanti".
Sul mercato—
"Serve soprattutto un vice-Dodo. Non so quanto la Fiorentina voglia spendere al momento. Devono sicuramente uscire degli esuberi, e vedremo cosa succederà anche con Beltran. A mio avviso, manca come dicevo un vice-Dodo e, inoltre, un centrocampista".
