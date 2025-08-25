Bocci: “Il mio timore non è il gioco, ma un altro. Mercato? Servono due innesti”

"Le prime giornate sono strane e difficili. La Fiorentina poi ha sempre avuti i preliminari europei prima dell'inizio della Serie A. In questa fase dell'anno è molto pesante, e ieri la Fiorentina andava più piano del Cagliari. Il mio timore comunque non è il gioco, o il pareggio di ieri, ma la testa e la mentalità. Su cosa sono inciampati i gigliati sia con Italiano che Palladino? La continuità di rendimento. Spero non succeda anche in questa stagione. Le grandi squadre hanno una prima regola assoluta: la continuità di rendimento. E da questo punto di vista, i viola devono fare il salto. Il peggiore di ieri contro il Cagliari? Sicuramente Pablo Marì".