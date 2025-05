Bocci: “Sarri non credo sia adatto, il mio nome è Pioli. Pradè? Spero resti”

Uno dei nomi più forti per il futuro della panchina viola è Stefano Pioli , che Bocci non esita a indicare come favorito:

“Sarri mi piacerebbe, ma per come è costruita, non credo sia l’allenatore adatto. Ad oggi, hai solo Sottil e Ikoné (se non riscattato dal Como). La Lazio su Sarri mi sembra molto avanti. Anche Pioli al Milan giocava con gli esterni, ma lo vedo più duttile. Tudor? Bisogna capire fin dove andrà avanti la Juventus con il Mondiale per Club”.