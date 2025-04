Bocci: “Fiorentina, così non basta! Per battere Cagliari e Betis serve di più”

Fagioli sembra ancora lontano dalla serenità necessaria per prendersi il centrocampo: comprensibile, dopo tutta la bufera che l’ha travolto. Ma resta un punto interrogativo pesante, in questa fase delicata. Anche Gudmundsson non sembra tranquillo. Contro il Celje è stato evanescente, sotto ritmo, mai realmente dentro la partita.

Quanto alle rotazioni, Adli non è ancora al meglio. Rientrano Dodò e Gosens, e questo è un segnale positivo. Ma c’è una certezza da cui non si può prescindere: Moise Kean. È il punto fermo di questa squadra. Il suo impatto nelle ultime settimane è stato devastante, non solo per i gol, ma per il modo in cui condiziona le difese avversarie. La Fiorentina, oggi, non può fare a meno di lui.