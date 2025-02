Bocci: “Dopo il Como basta parlare di Champions. Adesso servono risposte”

Gudmundsson come Mario Gomez? Io credo che il poco rendimento di Gudmundsson sia più pesante; il tedesco quando è arrivato a Firenze aveva già fatto tanto, l'ex Genoa lo hai preso al suo apice. Tra Gudmundsson e Palladino non vedo un grande feeling; i campioni vanno anche coccolati e qui vedo delle responsabilità in Palladino. Riscattare Gudmundsson? Per me si, è un giocatore forte e non credo che ne troverai uno più forte spendendo meno. I tanti prestiti in vista del mercato? Andranno fatte delle valutazioni tecniche; la mia idea su Gudmundsson l'ho già espressa mentre su Colpani ho dei dubbi sul suo possibile riscatto. A Verona giocherei col 4-4-2 con Folorunsho dietro le due punte. Palladino ha buttato via parecchi punti, e adesso anche solo per centrare l'Europa League ci sarà da battagliare.