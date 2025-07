Bocci: “Dal regista capiremo le ambizioni viola. Comuzzo? Ha un po’ perso terreno”

La Fiorentina di Pioli sta prendendo forma. Mancano alcuni tasselli importantissimi, come un regista. E in difesa...

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così delle ultime notizie viola: " Kean ? L'Al Hilal gioca un bel calcio ma non credo sia interessato ad andare in Arabia altrimenti avrebbe accettato la prima offerta dell'Al Qadsiah che era addirittura più alta. Non sono preoccupato, ma sono curioso di capire cosa succederà dal 16 luglio in poi e se la Fiorentina metterà un punto a questa situazione.

Centrocampo? Vedo molti nomi, so che non interessano né Bennacer né Asllani, ma un regista serve. Tra quelli che abbiamo, meglio Fagioli di Mandragora ma penso che nessuno dei due sarà quello titolare, con Pioli sarà una squadra più propositiva e penso a un giocatore simile a Pizarro. In generale credo che dal nome del regista si capirà quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, e se i viola sono andati su Bernabè significa che si vuole un giocatore di palleggio veloce. In Italia comunque non vedo grandi soluzioni.