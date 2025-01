Bocci: “Con i soldi di Comuzzo non comprerei Zaniolo o Fagioli. Meglio Bondo”

Zaniolo

L'Atalanta ha deciso di rinunciare a Zaniolo. Questo mi preoccupa, perché se non è riuscito a revitalizzarlo Gasperini, non so chi potrà farlo. In questi ultimi giorni dovranno trovare un sostituto di Lookman, sennò l'ex Roma rimarrà in nerazzurro. La Fiorentina ha bisogno di giocatori forti anche in panchina. Ho dei dubbi sull'assetto tattico viola con Zaniolo, perché non è un giocatore capace di difendere come fa Colpani. Ho parlato con un collega di Bergamo e mi ha detto che Zaniolo non ha mai avuto un atteggiamento fuori posto in questa stagione.