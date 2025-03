Bocci: “Che futuro ha questa Fiorentina? Ieri prestazione inaccettabile”

Su Terracciano ed il modulo

"Palladino ha sottovalutato l'impatto che poteva avere. Non giocava da 3 mesi. L'idea di fare il turnover in porta ci sta, con Italiano è stato spesso tra i migliori. Il problema è stato buttarlo nell'arena dopo mesi senza partite. La scelta ci sta, l'applicazione meno. Il 3-5-2 lo si può fare solo con Pablo Marì, lui è l'unico leader della difesa. Ieri dietro non mi è piaciuto nessuno, nemmeno Comuzzo. Moreno ha sofferto molto Djuricic. Nelle ultime 15 sono otto sconfitte, con dei punti comuni, con dei cali nelle riprese"