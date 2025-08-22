Biasin su Barak: “Ha ancora anni buoni, può essere utile a club di medio livello”

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, soffermandosi anche sul futuro di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che sembra destinato a lasciare il club viola nelle ultime battute di mercato.
Le parole su Barak—
Non conosco nel dettaglio la situazione attuale di Barak, ma fino a qualche anno fa era visto come un giocatore dal grande potenziale, destinato a una carriera importante. Poi, tra infortuni e qualche difficoltà, ha faticato a mantenere quelle aspettative. Credo comunque che abbia ancora 3 o 4 stagioni ad alti livelli davanti a sé. Non so cosa pensi Pioli di lui.
Uno spiraglio per il futuro—
Alla fine penso che troverà una nuova squadra. Secondo me può ancora dire la sua, soprattutto in club di fascia media, anche nel nostro campionato.
