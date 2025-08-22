Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Biasin su Barak: “Ha ancora anni buoni, può essere utile a club di medio livello”

news viola

Biasin su Barak: “Ha ancora anni buoni, può essere utile a club di medio livello”

Biasin su Barak: “Ha ancora anni buoni, può essere utile a club di medio livello” - immagine 1
Fabrizio Biasin commenta il futuro di Antonin Barak: "Può ancora dare tanto, lo vedo in squadre di metà classifica".
Redazione VN

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin, soffermandosi anche sul futuro di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che sembra destinato a lasciare il club viola nelle ultime battute di mercato.

Le parole su Barak

—  

Non conosco nel dettaglio la situazione attuale di Barak, ma fino a qualche anno fa era visto come un giocatore dal grande potenziale, destinato a una carriera importante. Poi, tra infortuni e qualche difficoltà, ha faticato a mantenere quelle aspettative. Credo comunque che abbia ancora 3 o 4 stagioni ad alti livelli davanti a sé. Non so cosa pensi Pioli di lui.

Uno spiraglio per il futuro

—  

Alla fine penso che troverà una nuova squadra. Secondo me può ancora dire la sua, soprattutto in club di fascia media, anche nel nostro campionato.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA