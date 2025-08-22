Biasin su Barak: “Ha ancora anni buoni, può essere utile a club di medio livello”

Le parole su Barak

Non conosco nel dettaglio la situazione attuale di Barak, ma fino a qualche anno fa era visto come un giocatore dal grande potenziale, destinato a una carriera importante. Poi, tra infortuni e qualche difficoltà, ha faticato a mantenere quelle aspettative. Credo comunque che abbia ancora 3 o 4 stagioni ad alti livelli davanti a sé. Non so cosa pensi Pioli di lui.