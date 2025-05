Berti: “Palladino? Avrei aspettato la fine del campionato. Ecco cosa mi aspetto”

Ti ha convinto il rinnovo a mister Palladino?

"Da una parte si è voluto mandare un segnale significativo, dall'altra bisognerebbe valutare con attenzione il lavoro che è stato svolto. Per me la Fiorentina, almeno per ora, ha fatto meno di quello che avrebbe dovuto. Io avrei aspettato la fine del campionato per sedermi al tavolo per fare un bilancio finale".