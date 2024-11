Berti: “Kean quello che mancava dopo l’addio di Vlahovic. E occhio a Rubino”

Intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, l'ex portiere (anche viola) Gianluca Berti ha parlato così del momento della Fiorentina: "Non mi aspettavo un Kean così, bisogna togliersi il cappello, perché è un giocatore che sa fare tutto. Ha forza, sa tenere la palla, sa giocare in profondità e sente la porta. E' quello che mancava dopo l'addio di Vlahovic, complimenti a chi l'ha preso. Quando vivi in un ambiente in cui non senti la fiducia è normale che un ragazzo giovane possa buttarsi giù. E' stato bravo Pradè a prenderlo e coccolarlo. Sottil? E' un altro giocatore con grandi mezzi, nell'uno contro uno è micidiale, deve convincersi della forza che ha nelle gambe. Deve solo essere più incisivo negli ultimi metri.