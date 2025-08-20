Bergomi sponsorizza Piccoli: “La Fiorentina ha fatto un grande colpo”

Beppe Bergomi, noto opinionista ed ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del neo acquisro della Fiorentina Roberto Piccoli. Ecco le sue parole:
È un ragazzo in crescita, l’anno scorso ha fatto molto bene e segnato spesso contro le big. Un attaccante che si sta completando, ha grande fisico e attacca bene la profondità, salta bene di testa e davanti fa reparto. Per me la Fiorentina ha fatto un grande colpo
