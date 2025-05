Bergomi: “Colpani è entrato male. Serviva qualcosa di diverso dalla panchina”

"Non puoi dire nulla alla voglia della Fiorentina, ma in queste partite serve gente che sappia alzare il livello in queste gare, soprattutto dalla panchina. Ma nel cuore del gioco serviva qualche soluzione in più, Gudmundsson nel gioco poteva fare qualcosa di più. Sotto l'aspetto della manovra il Betis ha creato più occasioni. Il gol del 2-2 poteva essere difeso meglio, come il primo dell'andata. Colpani è entrato male tiri sbagliati, poca personalità, anche se non era semplice essendo sotto. Con questo sistema di gioco è fondamentale che Gudmundsson stia vicino a Kean. Non farei un paragone col passato, la squadra è cambiata. In questa coppa ci sono 3-4 squadre di livello, il Betis era in un momento in Liga. Quando trovi queste squadre è dura, il Betis non ha rubato nulla"