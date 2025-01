Behrami: “Il Napoli ha dominato. La giocata di Moreno sconsiderata”

Una sconfitta pesante per la Fiorentina, condizionata dagli errori. L'analisi di Behrami, con un Napoli dominante

Durante il post partita di Dazn ha parlato il doppio ex Valon Behrami . Queste le sue impressioni.

"Il Napoli ha trovato la partita col dominio del gioco, con giocate codificate da Conte. La squadra oggi ha integrato giocatori che erano meno utilizzati, questo fa bene. Conte accellera qualsiasi processo di recupero di tutti i giocatori. Per la Fiorentina ci sono stati due episodi che cambiano la partita, come la giocata sconsiderata di Moreno. Il Napoli però anche fisicamente è stato dominante. Gli azzurri cambiavano passo e ritmo quando volevano, in questo momento sono su un altro livello rispetto alla Fiorentina"