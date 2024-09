Bardazzi: “Vietato sottovalutare l’Empoli. Gud-Colpani insieme? Vi spiego”

Il secondo tempo con la Lazio deve essere un punto di partenza. A Firenze siamo fatti così, non abbiamo equilibrio. Facciamo anche un altro errore, non approcciare la partita con l’Empoli come una partita importante. Si vede tutte le volte che la Fiorentina non scende in campo con la stessa determinazione degli azzurri. Serve una squadra tosta, tonica e attenta. Sulle seconde palle loro correranno come dei matti, e noi dovremmo fare altrettanto. Loro, per l’ennesima volta, hanno azzeccato il mercato. Colombo l’avrei visto bene anche a Firenze a fare il vice Kean. Difesa a tre? Con l’Empoli credo che riproporrà quello su cui ha lavorato tutta l’estate, è giusto così. Gudmundsson? Ha passato un periodo difficile, ma ha un’abilità unica, quella di stravolgere la partita con una giocata. Non so se vedremo lui e Colpani insieme, in ogni caso l’italiano si dovrà sacrificare più da centrocampista. Dodo? Almeno lui non andrà alla Juventus (ride ndr). Mi piace tantissimo, ma se deve essere più determinante durante la partita. Con la facilità di corsa che ha, deve arrivare sul fondo 4/5 volte a partita. Comuzzo? Fiducia a lui se dovesse mancare Pongracic. È un difensore vecchio stile, non di grande tecnica, ma molto fisico ed efficace"