Bardazzi: “Serve più chiarezza sugli infortuni. Ecco il modulo che vorrei”

"La notizia di Gudmundsson è ottima, ma una maggior chiarezza la vorrei chiedere alla Fiorentina. Si è parlato di frattura, e dopo pochi giorni è convocato . Una maggior chiarezza serve per i tifosi. Non me lo aspetto protagonista questa settimana, ma se sta bene è una bella notizia. Resta il fatto che la Fiorentina stasera deve vincere, nelle ultime settimane l'abbiamo vista male. Mi sta preoccupando l'atteggiamento , la Fiorentina va lenta, non pressa mai. Se le partite le vuoi vincere il pallone devi andare a prenderlo.

Il centrocampo: "Il primo problema che viene in mente è la preparazione, ma io non credo che sia così. Con l'Inter la squadra si mangiava il campo. Mi auguro che prima o poi Palladino voglia entrare nel merito dei problemi della Fiorentina. Con una squadra che non aggredisce e che subisce gli avversari. Palladino non ha bisogno di ulteriori pressioni. L'importante è che riprenda in mano la squadra. L'assenza di Fagioli è abbastanza sintomatica. Palladino non vede il gioco ripartire con un play basso come lui. A me sembra che questa squadra sia perfetta per un 3-5-2. Evidentemente mi immagino che Palladino non la veda così.