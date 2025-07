Bardazzi: “Pioli è tornato per un chiaro motivo. Franchi? Niente da festeggiare”

"Finalmente è arrivato l'annuncio di Pioli. Noi siamo molto contenti, vista tutta la sua volontà di tornare. I presupposti per creare una Fiorentina protagonista ci sono, ma naturalmente deve rimanere Kean. Intanto ci prendiamo questa boccata di entusiasmo che ci fa sempre bene e piacere. Sarebbe importante tenere tutti i giocatori forti per non ripartire da zero. Serve un centrocampista importante e un uomo che spinga sulla fascia, dato che so che la società sta cercando anche un vice Dodo: su Fortini deve decidere Pioli, anche se non avrà avuto troppo modo dall'Arabia di vederlo giocare in serie B. Parisi invece è un buon giocatore, un ragazzo per bene e da tenere in considerazione. La situazione Mandragora è da risolvere, anche se per ora ha ricevuto solo l'offerta, a mio parere insufficiente, del Betis. Le priorità sono la permanenza di Kean e iniziare a lavorare capendo che idee ha Pioli. Dobbiamo capire che tipo di bilanciamento avrà la squadra, anche se il mister lo vedo molto carico. Merita tanti applausi e vicinanza, è tornato per fare il salto di qualità che la viola cerca da tempo."